2019-01-09T12:17:21+03:00
Происшествия

Под Волгоградом сноха украла у дедушки телефон и сбережения с карты

Женщина воспользовалась тем, что знала пароль от мобильного банкинга тестя
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Суровикинском районе под суд пойдет 41-летняя женщина, которая посмела украсть сбережения у своего тестя. Сноха надеялась, что 81-летний старик ничего не заметит, и воспользовалась его беспомощностью.

Случилось это еще в октябре 2018-го. В полицию старика привела дочь, которая и заметила пропажу мобильного телефона у отца. По словам дедули, произошло это в период с 25 по 30 октября. Известно было, что в дом к старику ежедневно приходит сноха, которая живет по соседству. Она помогала тестю по хозяйству, и знала о его сбережениях, а также пароль от его мобильного банкинга. Вот и решила воспользоваться этим: забрала телефон и перевела 37 тысяч рублей со счета пенсионера на свой.

Не учла лишь одного: в эти дни у деда гостила дочь. Она то и вскрыла пропажу.

- Телефон у женщины уже изъяли, а вот деньги она успела потратить. На нее завели уголовное дело по статье «Кража». Грозит ей до шести лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном ГУ МВД.

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