Волгоградский губернатор не заметил мусорного коллапса в регионе

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:54:25+03:00

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Сокращенная рабочая неделя в администрации Волгоградской области началась с традиционной утренней планерки у Андрея Бочарова. Как сообщает пресс-служба губернатора, он дал оценку работе служб жизнеобеспечения в течение прошедших праздничных дней. И при этом, к сожалению, не говорит о том, какую оценку глава области дал работе нового регоператора по обращению с ТКО. Мусорный коллапс в Волгограде и области (в районах с вывозом мусора все обстоит еще хуже – города и поселки зарастают свалками) остался незамеченным.

Оперативное совещание началось с минуты молчания в память о погибших при взрыве дома в Магнитогорске. Затем Бочаров отметил, что новогодние праздники в нашей области прошли без происшествий. Полиция, Росгвардия, спецслужбы, казаки и народные дружины достойно охраняли наш покой. Всего в массовых мероприятиях приняли участие около 340 тысяч жителей области.

Бочаров похвалил всех, кто в эти продолжительные выходные боролся со стихией – восстанавливал после метели электроснабжение в отрезанных от света 42 населенных пунктах. А так же дорожников – каникулы выдались снежными, и дороги приходилось постоянно расчищать и обрабатывать от гололеда.

- Учитывая, что в ближайшее время ожидаются резкие смены температур, сопровождающиеся метелями, мокрым снегом, необходимо сохранять постоянную готовность к ликвидации возможных осложнений ситуации, - заявил губернатор.