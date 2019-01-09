Хотел убить за сигарету: волгоградец поджог дом своей знакомой

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:34:26+03:00

Волгоградец уже был судим, так что на этот раз вердикт ему вынесли суровый. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

На восемь лет в колонию строгого режима отправится 59-летний житель Урюпинского района Волгоградской области Петр Полунин. Его признали виновным в попытке убийства знакомой ему женщины.

Это произошло в июне 2018-го. В тот день Полунин пришел к знакомой с просьбой дать ему сигарет. Женщина отказала и послала восвояси. А мужик затаил обиду и решил отомстить. Ночью он вернулся к доме знакомой, заблокировал входную дверь граблями (чтобы хозяйка не смогла выйти), забрался по лестнице на крышу и подпалил утеплитель. Когда пламя стало разгораться, Полунин сбежал.

Благо, женщина проснулась от дыма, и смогла таки выбраться из дома и даже вовремя потушила возгорание. Подозревая, чьих рук это дело, она пошла в полицию.

Урюпинский суд признал Полунина виновным, но тот всячески отрицал свою причастность к поджогу и даже подал апелляцию в надежде на оправдание. Но Волгоградский областной суд счел обвинения и наказание справедливыми и оставил вердикт без изменения.