Еда на углях: в Волгограде загорелась шашлычная

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

О пожаре в торговом павильоне на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда спасателям сообщили в 9.16 по местному времени 9 января. Кафе, в котором готовят еду на углях, чуть само не превратилось в угли. «Налетай на шашлыки» - пишут в с соцсетях вологорадцы, ставшие свидетелями пожара. К счастью, спасатели подоспели вовремя, и в здании размером 10х15 метров успела выгореть только крыша.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, спасатели ликвидировали горение в 9.54. Горел утеплитель кровли. В пожаре никто не пострадал. По какой причине случилось это происшествие, еще выясняется. В связи с тем, что морозы в Волгоградской области в ближайшие дни будут только усиливаться, спасатели просят жителей очень осторожно обращаться с огнем и отопительными приборами.