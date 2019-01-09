В волгоградском «Роторе» появятся три новых игрока, пятеро покинули основу

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:38:14+03:00

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Сегодня, 9 января, волгоградский «Ротор» после зимних каникул и передышки возвращается к тренировкам. А уже завтра команда отправится на первый сбор в межсезонье, который волгоградцы проведут с 10 по 20 января в Кисловодске на базе «Олимпийская», которая находится на высоте 1250 метров над уровнем моря на горе Малое Седло. Известно, что вместе с волгоградской командой на сборы отправится и экс-капитан команды Илья Ионов (напомним, его возвращения требовали фанаты сине-голубых). Нападение «Ротора» может усилить опытный игрок Анзор Саная, который расторг контракт с ФК «Сочи» по согласию сторон и уже якобы подписал контракт с "Ротором". Он отправится с волгоградцами на сбор в Кисловодск.

Не поедут на сборы, как минимум, пять игроков из прошлого основного состава. Клуб по обоюдному согласию расстался с Эдиевым, Бугаевым и Карповым. А на днях перевели в дубль одного из лучших нападающих прошлого сезона Александра Мязина и его коллегу Исламнура Абдулавова. Ребята останутся в «Ротор-2», если не найдут себе другие клубы.

Информации по новому тренеру сине-голубых пока нет.