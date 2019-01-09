В 2019 году больше ста волгоградских поселений получат по три миллиона рублей на благоустройство

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:47:21+03:00

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В 2019-м году из бюджета Волгоградской области по 3 миллиона рублей получат 110 поселений. Деньги пойдут на благоустройство. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В течение прошлого года в региональной администрации принимали заявки от властей в поселках и городах области на реализацию проектов благоустройства. Комиссия выбрала 110 победителей, которым выделят средства. Кроме того, в этом году 1,155 миллиарда рублей выделены Волгоградской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Как уточняют в пресс-службе регпарламента, эту федеральную субсидию получат 19 городов области. В них планируют реконструировать 33 общественные территории.

Напомним, за последние пять лет в регионе реализовано 500 проектов в 240 муниципальных образованиях, в том числе практически во всех городах и в 200 сельских поселениях региона. На эти цели из всех уровней бюджетов выделено порядка 2,4 миллиарда рублей.