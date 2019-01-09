2019-01-09T10:22:08+03:00
Происшествия

Астраханские пограничники задержали парфюмера

Проводник поезда спрятал партию духов под потолком вагона
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.Фото Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.
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На какие только ухищрения не идут «предприниматели», чтобы провести через границу запрещенный товар. Но пограничников провести сложно, они уже знают все «выдумки» и места, где могут спрятать товар пассажиры. Вот на днях они задержали ушлого парфюмера. Вычислили буквально по запаху, уж больно сладким оказался аромат в вагоне поезда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, в ходе обследования поезда, который направлялся из Таджикистана в Россию, пограничники обратили внимание на концентрированный запах духов. Стали допрашивать проводника, и тот под натиском сдался: рассказал, что везет партию парфюмерной продукции. Спрятал он ее межпотолочном пространстве вагона. Когда вскрыли «тайник», там оказалось более 600 флаконов духов и 11 коробок парфюмерной воды. Естественно, никаких сопроводительных документов на этот товар у проводника не было.

Нарушителя задержали.

- По факту выявления в пункте пропуска «Аксарайский» указанной продукции уведомлены таможенные органы. Проводится проверка, - сообщают в ведомстве.

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