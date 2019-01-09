2019-01-09T09:24:15+03:00
Происшествия

В Волгоградской области за новогодние каникулы произошло пять убийств и 30 ДТП с пострадавшими

С 1 по 8 января в авариях погибли 3 волгоградца
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За праздники волгоградские полицейские задержали 18 находившихся в розыске преступников.За праздники волгоградские полицейские задержали 18 находившихся в розыске преступников.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Новогодние праздники - это не только время веселья и отдыха. К сожалению, как показывает практика, именно в эти дни увеличивается число ЧП и аварий. Не обошлось без печальных известий и в этом году. Как сообщают в ГУ МВД по региону, с 1 по 8 января на волгоградских дорогах зафиксировано 30 ДТП с тяжкими последствиями, травмы получили 51 человек (из них 9 - дети), трое - погибли.

Кроме того, за эту неделю в Волгоградской области зарегистрировано 5 убийств. Троих подозреваемых уже задержали. Поймали и грабителей, которые успели совершить в эти дни 9 грабежей.

- Поступило 48 сообщений о квартирных кражах, установлены 6 подозреваемых в совершении таких преступлений. За эти дни было совершено 2 разбойных нападения, одно раскрыто. Пресечена деятельность двух наркопритонов. Задержано 18 находившихся в розыске преступников, - отчитываются в ГУ МВД по Волгоградской области.

К счастью, праздничные гуляния в Волгограде прошли тихо и спокойно, без эксцессов.

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