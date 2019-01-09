2019-01-09T09:08:00+03:00
Происшествия

На волгоградской трассе иномарка сбила лошадь: три человека в больнице

А в Михайловском районе нерадивый водитель сбил двух 16-летних подростков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Лошадь перебегала дорогу в темное время суток, и водитель не успел затормозить.Лошадь перебегала дорогу в темное время суток, и водитель не успел затормозить.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жуткую картину увидели полицейские, когда приехали оформлять ДТП в Суровикинский район Волгоградской области: от «Хендэ Акцент» осталась только груда покорёженного металла. И только по счастливой случайности никто не погиб. Правда, трое молодых людей получили травмы. А виновницей аварии стала… лошадь.

Случилось это примерно в 6 утра 9 января на трассе «Волгоград - Каменск – Шахтинский». 25-летний водитель ехал на иномарке со стороны Ростова в Волгоград, когда внезапно на неосвещенную дорогу выбежала лошадь. Машина сбила ее на полной скорости.

- В больницу с травмами увезли самого водителя и его двух 23-летних пассажиров, - уточняю «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Этой же ночью из-за нерадивого 24-летниего водителя под колесами оказались и два 16-летних подростка. Случилось это примерно в 02.30 в хуторе Плотников Михайловского района. Парень на «семерке» мчался по улице Подгорной, и каким-то образом не заметил мальчишек, которые шли по правой обочине дороги навстречу движению. травмы получили оба подростка, обоих и увезли в больницу.

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