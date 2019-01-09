2019-01-09T08:53:25+03:00
Экономика

В Волгоградской области до холодов успели заготовить корма в полной мере

Все сельхозпредприятия готовы к зимовке
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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После обильных осадкой в Волгоградскую области пришли холода. К счастью, наши сельхозпроизводителя успели в полной мере подготовиться к зимовке. Как отчитались в областном комитете сельского хозяйства, фермеры успели заготовить в этом году 1070 тысяч тонн сена, соломы, сенажа, зернофуража и сочных кормов. Этот объем в полной мере соответствует потребностям в кормах на зимовку.

А все, как говорят в администрации региона, благодаря поддержке властей. Так при поддержке администраций и сельхозтоваропроизводителей региона в Алексеевском, Еланском, Новоаннинском районах в качестве возмещения ущерба от паводка было заготовлено 426 тонн кормов, в том числе 215 тонн сена, 211 тонн зернофуража. Кроме того, в составе несвязанной поддержки была принята дополнительная ставка для предприятий, имеющих поголовье КРС. Размер доплат в расчете на занятый кормовыми культурами гектар неорошаемых участков составил 747 рублей, орошаемых — более 3 тысяч рублей.

И вообще, в последние годы сельское хозяйство активно поддерживают в регионе, благодаря чему на 4,8% выросло поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах.

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