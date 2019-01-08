От взрыва газа разрушена стена в квартире в Волгоградской области

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:41:54+03:00

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Тревожной выдалась рождественская ночь для жителей пятиэтажного дома в городе Петров Вал Волгоградской области. В ночь с 6 на 7 января там произошел взрыв бытового газа. Как сообщили «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, происшествие случилось незадолго до полуночи. Многоквартирный дом на улице Ленина устоял, эвакуировать жильцов не потребовалось. Взрывной волной выбило стекла и разрушило стену между соседними квартирами. ЧП произошло в помещении, где проживал пожилой мужчина, который ранее предпринимал попытки свести счеты с жизнью.

В момент взрыва мужчина был дома подшофе, он открыл конфорку газовой плиты и закурил. Пожара в результате не возникло. Никто из соседей не пострадал. В смежной квартире никого не было. А виновник происшествия получил ожоги, его отвезли в районную больницу.