2019-01-08T18:41:54+03:00
Происшествия

От взрыва газа разрушена стена в квартире в Волгоградской области

Мужчина включил конфорку и закурил
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мужчина получил ожоги.Мужчина получил ожоги.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Тревожной выдалась рождественская ночь для жителей пятиэтажного дома в городе Петров Вал Волгоградской области. В ночь с 6 на 7 января там произошел взрыв бытового газа. Как сообщили «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, происшествие случилось незадолго до полуночи. Многоквартирный дом на улице Ленина устоял, эвакуировать жильцов не потребовалось. Взрывной волной выбило стекла и разрушило стену между соседними квартирами. ЧП произошло в помещении, где проживал пожилой мужчина, который ранее предпринимал попытки свести счеты с жизнью.

В момент взрыва мужчина был дома подшофе, он открыл конфорку газовой плиты и закурил. Пожара в результате не возникло. Никто из соседей не пострадал. В смежной квартире никого не было. А виновник происшествия получил ожоги, его отвезли в районную больницу.

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