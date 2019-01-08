2019-01-08T15:30:12+03:00
Звезды

Губернатор решил создать новую концепцию волгоградской культуры

Встреча прошла в мастерской художника Владислава Коваля
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Владислав Коваль рассказал о своем видении. Фото: АВОВладислав Коваль рассказал о своем видении. Фото: АВО
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Последний день новогодних каникул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров решил посвятить культуре, на которую в ближайшие пять лет потратят около трех миллиардов рублей. Глава региона вместе с мэром отправился в мастерскую заслуженного художника России Владислава Коваля, чтобы обсудить направления культурного развития. В беседе также принял участие известный архитектор Сергей Сена.

Как сообщили «КП-Волгоград» в обладминистрации, уделили внимание на встрече реставрации исторических зданий, созданию новых музеев и тематических туристических комплексов не только в Волгограде, но и в разных уголках области. Все предложения власти решили выносить сначала на суд экспертов, а затем на общественное обсуждение.

- Необходимо концептуально определиться в развитии направления культурной жизни, подготовить программу и представить предложения на федеральном уровне. Это позволит привлечь финансирование из различных источников, - отметил Андрей Бочаров. - Нужно сделать так, чтобы людям хотелось возвращаться в музеи.

Губернатор обратил внимание на крупные проекты последних лет: строительство храма Александра Невского, открытие интерактивного парка «Россия - моя история», обновленный выставочный зал музея Машкова и открывшийся после реконструкции ГДЮЦ. Не забыл и планах по реконструкции пожарной каланчи и зданий краеведческого музея, ЦУМа и бывшего кинотеатра «Победа».

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