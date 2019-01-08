Волгоградские сталкеры сняли на видео руины тракторного завода

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:24:27+03:00

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Сталкеры под Новый год вновь отправились исследовать недоступные для большинства заброшенные уголки Волгограда. На этот раз устроили поход в один из оставшихся корпусов Волгоградского тракторного завода. «Было на что посмотреть», - признают исследователи. Некогда гигант отечественного машиностроения сегодня лежит в руинах. Очередной видеоролик из серии «Тени прошлого» выложили в соцсетях.

Руины Волгоградского тракторного завода.вгтз 2018 одно из оставшихся зданий

Когда-то с конвейера ВгТЗ тракторы сходили каждые две минуты. Но это – в далеком прошлом. Завод пережил Великую Отечественную войну, но не выдержал реалий современной экономики. Проходные да памятники на площади Дзержинского – вот все, что осталось от огромного градообразующего предприятия. Да еще название района. Небольшая военная часть завода на южной площадке работает на оборонку. Северная площадка Волгоградского тракторного завода давно превратилась в руины, в бывшем заводоуправлении сдают офисы, землю продают под застройку, цеха снесли, а в оставшихся гуляет ветер.

Помещения завалены хламом. Фото: "Тени Прошлого".

Зияющие осколками стекла оконные проемы, гулкие коридоры, в помещениях - обломки мебели и горы хлама, припорошенные снегом. Где-то сохранились тюлевые занавески, плакаты, где-то остались стеллажи с книгами и чертежами. Они больше никому не нужны.

Когда-то здесь кипела жизнь. Фото: "Тени Прошлого".

Чертежи и книги больше никому не нужны. Фото: "Тени Прошлого".

До этого волгоградские сталкеры обследовали заброшенный корпус психбольницы №17, руины завода тракторных деталей и нормалей, заброшенные корпуса областной больницы, пустующий авиагородок, завод Биосинтез, действующее бомбоубежище и еще множество заброшенных мест.