На трассах Волгоградской области продолжают дежурить дорожники

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:50:29+03:00

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В ночь на 8 января в Волгоградской области ударили морозы до -23 градусов. Обстановку на трассах осложняли низовая метель и туман. По прогнозу погоды, к вечеру в отдельных районах региона снова пойдет снег. Так что водителей просят соблюдать правила, держать скорость и дистанцию с учетом метеоусловий. Тем временем дорожные службы продолжают круглосуточно дежурить на дорогах Волгоградской области, чтобы обеспечить безопасный проезд автотранспорта. В минувшую ночь для противогололедной обработки использовали около 950 тонн реагентов. Чистили дороги от снега и наледи 116 единиц техники. Плюс более 30 спецмашин ФКУ Упрдор Москва - Волгоград обслуживали федеральные трассы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, 8 января проезд обеспечен на всех региональных трассах. Минувшей ночью чистили и обрабатывали от наледи магистрали в северных, центральных, южных районах области, а также в Заволжье. Утром особое внимание уделили трассам в Котельниковском, Октябрьском и Суровикинском районах.