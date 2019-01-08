ТСЖ в Волгограде оштрафовали за двойную плату за услуги

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:05:02+03:00

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ТСЖ «Надежда 1», обслуживающее дом №10а на улице Новоузенской в Волгограде, оштрафовали на 20 тысяч рублей за обман потребителей. Жильцы пожаловались в жилинспекцию на двойную плату за содержание общего имущества. Согласно по Правилам № 491* услуги по обслуживанию лифтов и вывозу мусора входят в состав платы за содержание общего имущества. Выяснилось, что и общее собрание членов ТСЖ отдельной платы за эти услуги не устанавливало. Однако в платежке они приходили отдельной строкой - «вывоз ТБО» и «тех. обслуживание лифта».

- Материалы проверки были направлены в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, где в отношении ТСЖ «Надежда 1» возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.7 КоАП РФ «Обман потребителей», - рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве. - Назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

*Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением правительства РФ от 13.08.2006 N 491