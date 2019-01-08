Молодой водитель на «семерке» протаранил ограждение танцующего моста

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:38:05+03:00

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В аварии, которая рождественской ночью произошла на танцующем мосту в Волгограде, едва не погиб молодой водитель. В начале четвертого ночи 19-летний парень несся по мостовому переходу через Волгу из Волгограда в сторону Краснослободска на своей «семерке». В какой-то момент молодой человек потерял управление автомобилем. «ВАЗ 21074» на скорости врезался в ограждение танцующего моста. От удара об отбойник машину развернуло и отбросило назад. Перед «семерки» смяло, как консервную банку. Водитель получил множественные травмы, но, к счастью, остался жив.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, сейчас 19-летний водитель в больнице.

Причиной ДТП могла стать обледеневшая трасса. Всего на Рождество на трассах Волгоградской области в авариях пострадали пять человек. Водители жаловались на гололед и сложные метеоусловия.