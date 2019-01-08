Жильцы 16 новостроек Волжского получат квитанции за капремонт

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:42:32+03:00

Жильцы новостроек освобождены от уплаты взносов на капремонт на пять лет. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

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Жильцы новостроек первые пять лет после сдачи дома в эксплуатацию освобождены от уплаты взносов на капремонт. К этой категории в Волжском относились 16 многоквартирных домов. Однако срок вышел и уже в 2018 году их внесли в региональную программу капитального ремонта. А это значит, что начиная с 2019 года, жильцы будут получать квитанции от регоператора.

- У собственников многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после 2013 года, возникает обязанность уплачивать взносы на капитальный ремонт по истечении одного года с даты включения в региональную программу капремонта, - пояснили «КП-Волгоград» в инспекции Госжилнадзора.

За три месяца до прихода первых платежек собственники должны были принять решение о способе формирования фонда капремонта и открытии спецсчета. Если на общем собрании этот вопрос не рассмотрели, то взносы пойдут в общий котел и будут храниться на счете регионального оператора.

Это касается и 16 домов в Волжском по адресам: ул. 19 Партсъезда, 3; ул. 40 лет Победы, 10, 12; ул. Мира, 133, 142а; ул. Набережная, 14, 16, 18, 38, 42; ул. Советская,17а; ул. Карбышева, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 170, 59б.