В массовом ДТП на юге Волгограда пострадали двое

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:20:17+03:00

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На Рождество в Кировском районе Волгограда произошло тройное ДТП. На улице Песчаной около полудня 7 января столкнулись две иномарки и «Лада Калина». По предварительным данным, 62-летний мужчина за рулем Suzuki Grand Vitara направлялся в сторону Красноармейского района, когда врезался в Daewoo Nexia напротив дома №1 по улице Песчаной. От удара Daewoo отбросило на отечественный автомобиль, который двигался во встречном направлении. ДТП собрало пробку на дороге. К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал.

- На месте оказали медицинскую помощь 52-летнему пассажиру Daewoo Nexia и 63-летней пассажирке Suzuki Grand Vitara, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону. - От госпитализации пострадавшие отказались.

Всего за сутки 7 января на дорогах Волгоградской области произошло четыре серьезных аварии, в которых получили ранения пять человек.