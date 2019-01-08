Волгоградские аграрии вырастили 46 тысяч тонн тепличных овощей

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:56:51+03:00

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В Волгоградской области продолжают подводить итоги прошедшего 2018 года. На этот раз подсчитали количество овощей, выращенных волгоградскими аграриями в закрытом грунте. Всего на реализацию отправили 46 тысяч тонн тепличных овощей, из них большая часть – огурцы - более 33 тысяч тонн. И только 12 тысяч тонн продукции, выращенной в закрытом грунте, приходится на томаты.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете сельского хозяйства, выращивают овощи в теплицах четыре крупных предприятия нашей области, среди них ООО «Агрокомплекс Волжский», ООО «Овощевод», СПК «Тепличный» и ГУП ВОСХП «Заря». За четыре года площадь теплиц увеличилась почти вдвое: с 48,1 до 87,6 гектара. При этом на 11 гектаров выросли посевные площади в 2018 году. В планах и дальнейшее развитие овощеводства.