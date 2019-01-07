2019-01-07T18:48:42+03:00
Политика

В Рождество семьи волгоградских военных соревновались в спортивном конкурсе

Участие в нем приняли как пятилетние детишки, так и военные пенсионеры
Юлия Данильченко
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Рождественский праздник волгоградские военные встретили как положено: в полной готовности к труду и обороне. И родственников с собой прихватили. В понедельник, 7 января, семьи офицеров и военнослужащих по контракту приняли участие в спортивном конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья».

- Семейные команды на время проходили этапы эстафеты, где в зависимости от пола и возраста предлагалось выполнить упражнения, предусмотренные комплексом «Готов к труду и обороне», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Оценивал их выступления настоящий Дед Мороз, ведь показать свою физическую подготовку пришли даже пятилетние детишки. А для них сегодня как никак праздник. Кстати, привели с собой и дедушек. Самому пожилому участнику – 63 года. Поддержать срочников приехали их родители, а контрактников - супруги. Все семьи продемонстрировали сплоченность и настоящий командный дух.

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