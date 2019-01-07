В Волгоградской области подморозит до минус 22

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:16:36+03:00

В ближайшие дни с 8 по 10 января в прогнозе погоды - снег, туман и изморозь

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В ближайшие дни в Волгограде и области ожидают небольшой снег, туман, изморозь

Последний день новогодних каникул и начало первой в 2109 году рабочей недели Волгоград встретит с морозами. Ночью с 8 по 10 января в областном центре температура воздуха будет опускаться до -15...-17ºС, по области подморозит -22ºС. Также синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют туман, изморозь, а местами пройдет небольшой снег.

В Волгограде ночью и утром 8 января немного запорошит снегом. Температура ночью –упадет до 15...-17ºС; днем будет в районе -10...-12°С. В ночь на 9 января ожидается туман, днем природа подсыплет еще немного снега, будет чуть теплее – до -9...-11°С. Ожидается небольшой снег и в ночь на 10 января, мороз будет держаться в тех же отметках термометра.

В Волгоградской области в ночь с 7 на 8 января ожидаются морозы -17...-22ºС, днем будет теплее -12...-17ºС. Такая же температура и в прогнозах на 9 января. А 10 января в районах области потеплеет до -7...-12ºС, лишь местами ночью ударят морозы до -19ºС. Все три дня спутниками волгоградцев будут снег, туман и изморозь.