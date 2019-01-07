2019-01-07T15:06:49+03:00
Общество

Со свалок Среднеахтубинского района вывезли треть мусора

Переместили на полигоны 126 тысяч кубометров отходов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так выглядит освобожденная от мусора земля. Фото: АВОТак выглядит освобожденная от мусора земля. Фото: АВО
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Пока Волгоград продолжает зарастать мусором, а регоператор отчитывается о планомерной работе, в Среднеахтубинском районе продолжают вывозить отходы со свалок, которые копились годами. За последние два месяца освободили пойму от 126 тысяч кубов мусора. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомприроды, перевезли на полигон более трети от общего объема отходов.

Убрали полностью свалки у хуторов Клетский и Ямы, почти половину мусора вывезли из Краснослободска и из поселка Средняя Ахтуба. В январе должны зачистить свалку у поселка Верхнепогромное площадью 4,5 гектара и территорию площадью 13, 1 гектара у поселка Красный Октябрь. Всего в Среднеахтубинском районе планируют ликвидировать 18 объектов накопленного экологического ущерба, 14 из них расположены в природном парке. В 2018 году работы начались на семи свалках, в 2019 зачистят еще 11. После предстоит рекультивировать более 62 гектаров земли. Также в проект «Чистая страна» вошли свалки в Дубовке, Камышине и Урюпинске.

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