7 января волгоградцев приглашают на дискотеку у главной елки

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:51:14+03:00

У главной елки города каждый день проходят развлекательные программы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Днем 7 января волгоградцы отметили Новый год в японском стиле на площади Павших Борцов. А в 18.00 у главной городской елки начнется рождественская молодежная дискотека. Будут и музыка, и рождественские игры, и танцы. Проведут программу радиоведущие. А детвору ждут аттракционы и Дед Мороз в своей резиденции.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, праздничные гуляния пройдут и в каждом районе Волгограда. Рождественское представление 8 и 9 января пройдет в ДК Ворошиловского района. В ДК Советского района в поселке Горьковском 8 января в 12.00 покажут спектакль «И загорится Рождественская звезда». Отметят Рождество в ТОС «Буревестник» - волгоградцев ждут 8 января в 13.00 во дворе по на улице Якуба Коласа, 21.

А 8 января в 12.00 на катке у дома №223 по улице Лазоревой в Красноармейском районе устроят хоккейный турнир. Сразятся на ледовой площадке любительские команды города. Победителей и призеров ждут медали и подарки.

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