2019-01-07T14:51:14+03:00
Общество

7 января волгоградцев приглашают на дискотеку у главной елки

Развлечения ждут горожан и в районах Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
У главной елки города каждый день проходят развлекательные программы.У главной елки города каждый день проходят развлекательные программы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Днем 7 января волгоградцы отметили Новый год в японском стиле на площади Павших Борцов. А в 18.00 у главной городской елки начнется рождественская молодежная дискотека. Будут и музыка, и рождественские игры, и танцы. Проведут программу радиоведущие. А детвору ждут аттракционы и Дед Мороз в своей резиденции.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, праздничные гуляния пройдут и в каждом районе Волгограда. Рождественское представление 8 и 9 января пройдет в ДК Ворошиловского района. В ДК Советского района в поселке Горьковском 8 января в 12.00 покажут спектакль «И загорится Рождественская звезда». Отметят Рождество в ТОС «Буревестник» - волгоградцев ждут 8 января в 13.00 во дворе по на улице Якуба Коласа, 21.

А 8 января в 12.00 на катке у дома №223 по улице Лазоревой в Красноармейском районе устроят хоккейный турнир. Сразятся на ледовой площадке любительские команды города. Победителей и призеров ждут медали и подарки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год 2019 в Волгограде: полная программа праздника. Куда пойти на Новый год с ребенком, с друзьями или всей семьей [фейерверк, новогодняя ночь, программа мероприятий]

Новогодние представления и спектакли в Волгограде: все елки для детей и взрослых 2018 - 2019 [что, где, почем]

Лыжные трассы и горнолыжные склоны Волгограда и Волгоградской области 2019: режим работы, цена, прокат лыж.

Все катки Волгограда и Волжского 2019: адреса, расписание, цены

Как будут работать почта, банки, магазины, аптеки и службы ЖКХ, перекрытия дорог в новогодние праздники 2019 в Волгограде (полезные телефоны и адреса, транспорт, безопасность, режимы работы)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгоградской области подморозит до минус 22
Со свалок Среднеахтубинского района вывезли треть мусора
Двое оказались в больнице из-за вечерних ДТП в Волгограде
Волгоградцы встретили Рождество в храмах
В Камышине пропала 13-летняя девочка
Бороться со снегом на улицы Волгограда вывели 70 спецмашин
Рождественское богослужение в Волгограде проведут два митрополита - бывший и нынешний
Глава Волгоградской области на Рождество отправился в Урюпинск
По центру Волгограда бежали пират и Дед Мороз, снеговик и свинья
В Волгограде у обладминистрации вместо «пуховых» тополей высадили рябины
Из-за аварии на волгоградской трассе «Каспий» собралась пробка
В Волгограде ищут волка или собаку для съемок в фильме "Отряд"
Под Волгоградом столкнулись маршрутка и иномарка: один погиб, шестеро пострадали
В центре Волгограда водитель «Деу» спровоцировал тройное ДТП
6 января волгоградцев приглашают на забег, велопарад и МегаСнегоДискотеку
В Волгоградской области устранили аварии на электрических сетях
В Астраханской области 28-летняя мать пятерых детей задушила мужа
В Волгоградской области из-за непогоды без электричества сидят еще 13 населенных пунктов
Фанаты Ротора поздравили Олега Веретенникова: С днем рождения, наше все!
ГАИ предупреждает волгоградских водителей о сильном снегопаде и морозе
В Волгоградской области из-за снегопада без света остались почти 12 тысяч человек
На волгоградской трассе в ДТП пострадали пять человек
Восемь самолетов в Волгограде отправили на санконтроль из-за чихающих и курящих пассажиров
В Волгограде по вине горе-водителей в авариях пострадали два ребенка
5 января волгоградцев зовут на караоке и новогоднюю газировку