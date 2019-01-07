2019-01-07T08:51:25+03:00
Общество

Волгоградцы встретили Рождество в храмах

На богослужения в православных церквях и храмах области пришли около 30 тысяч человек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ночные богослужения посетили около 30 тысяч человек.Ночные богослужения посетили около 30 тысяч человек.Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Православные христиане 7 января отмечают светлый праздник Рождества Христова. Торжественные богослужения прошли во всех храмах и церквях Волгоградской области. На всенощные бдения пришли более 30 тысяч верующих. В Казанском кафедральном соборе в Волгограде Рождественскую Божественную литургию в 2019 году служили два митрополита - новый митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и прежний митрополит Герман. Первые области отправились на Рождество в Урюпинск. Губернатор Андрей Бочаров и вице-спикер облдумы Сергей Горняков встретили светлый праздник в храме Покрова Пресвятой Богородицы, где службу провел епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей.

Первые лица области на Рождество отправились в Урюпинск. Фото: АВО

Первые лица области на Рождество отправились в Урюпинск. Фото: АВО

После утренней литургии 7 января во многих приходах области пройдут рождественские представления и елки для детей. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградской епархии, в Казанском кафедральном соборе Рождественский праздник и чаепитие начнутся 7 января в 11.00. В Свято-Духовом монастыре в это же время устроят елку для детей во дворе, где разместился зоосад. А вечером в 17.00 праздник начнется в архиерейском зале монастыря (расписание рождественских елок).

Пройдут представления на святочной неделе и в районах Волгограда.

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