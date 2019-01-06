В Камышине пропала 13-летняя девочка

6 Янв. 2019 2019-01-06T23:51:08+03:00

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«Камышин! Максимальный репост! Пропала девочка-подросток!», - тревожное сообщение появилось в группе волонтеров «ВолгоСпас - поиск пропавших детей».

Разыскивают 13-ллетнюю Карину Бердик. Девочка ушла из дома еще 3 января, и до сих пор от нее нет вестей.

Девочка живет в поселке Госселекстанция Камышинского района Волгоградской области.

Карина - девчонка развитая, и выглядит старше своих лет. На вид ей можно дать 16-17 лет. У нее яркая внешность, которую она еще и отчетливо подчеркивает с помощью косметики.

Телосложение плотное. У «потеряшки» черные волосы ниже плеч и карие глаза. Брови подчеркнуты татуажем.

В день, когда она ушла из дома, она была одета в черные джинсы и черную куртку. На шее - широкий черно-белый шарф. На ногах - белые кроссовки.

Известно также, что девочка уже не впервые сбегает из дома.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Карины, сообщите, пожалуйста, в полицию по телефонам 02, 112 или волонтерам по телефонам, указанным в ориентировке.