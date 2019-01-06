В Камышине пропала 13-летняя девочка
«Камышин! Максимальный репост! Пропала девочка-подросток!», - тревожное сообщение появилось в группе волонтеров «ВолгоСпас - поиск пропавших детей».
Разыскивают 13-ллетнюю Карину Бердик. Девочка ушла из дома еще 3 января, и до сих пор от нее нет вестей.
Девочка живет в поселке Госселекстанция Камышинского района Волгоградской области.
Карина - девчонка развитая, и выглядит старше своих лет. На вид ей можно дать 16-17 лет. У нее яркая внешность, которую она еще и отчетливо подчеркивает с помощью косметики.
Телосложение плотное. У «потеряшки» черные волосы ниже плеч и карие глаза. Брови подчеркнуты татуажем.
В день, когда она ушла из дома, она была одета в черные джинсы и черную куртку. На шее - широкий черно-белый шарф. На ногах - белые кроссовки.
Известно также, что девочка уже не впервые сбегает из дома.
Если вы что-либо знаете о местонахождении Карины, сообщите, пожалуйста, в полицию по телефонам 02, 112 или волонтерам по телефонам, указанным в ориентировке.