Бороться со снегом на улицы Волгограда вывели 70 спецмашин

6 Янв. 2019 2019-01-06T19:37:13+03:00

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Ну, какое Рождество без снега? И зима решила подарить волгоградцам снежный праздник. Очень снежный. К областному центру добрался циклон, который принес с собой снегопад. А чтобы автомобилисты не расстраивались, администрация Волгограда уже побеспокоилась о расчистке дорог и вывела на улицы дорожную технику.

- На городские дороги вышли свыше 70-ти единиц снегоуборочной и другой специализированной техники, в том числе 47 комбинированных дорожных машин, - отчитались в мэрии. - Одни наносят реагенты, другие чистят дорожную сеть. Расчистка ведется как в составе механизированных колонн, так и отдельными машинами.

По отработанной схеме, в первую очередь техника пройдет по основным магистралям Волгограда, затем от снега очистят второстепенные дороги, дворовые проезды и тротуары.

В мэрии напоминают, что одновременно по всем полосам дороги. В связи с чем, власти города просят автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим, не создавать помехи снегоуборочной технике, не бросать личный транспорт у обочины.