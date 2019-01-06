Рождественское богослужение в Волгограде проведут два митрополита - бывший и нынешний

6 Янв. 2019 2019-01-06T19:16:29+03:00

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Сегодня особенная ночь - ночь перед Рождеством Христовым. В эту святую ночь православные с особым трепетом внимают радостным словам ангельского благовестия: во всех храмах проходят рождественские службы. А в Казанском Соборе Рождественскую Божественную литургию в этом году совершит новый митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и сделает он это в сослужении митрополита Германа.

Начнется эта служба ровно в полночь (в 00.00).

Напомним, Герман накануне принял решение уйти на покой в связи с преклонным возрастом. 3 января Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля совершил чин возведения в сан митрополита Феодора (Казанова).

С полным расписанием рождественских служб вы можете ознакомиться здесь.