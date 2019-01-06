Глава Волгоградской области на Рождество отправился в Урюпинск

6 Янв. 2019 2019-01-06T17:36:22+03:00

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В такую снежную новогоднюю погоду хочется бросить все и уехать… в Урюпинск. Что и сделал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Правда, он отправился в столицу российской провинции не отдыхать, а с проверкой. Он посмотрел, как отремонтировали объекты, на которые потрачены миллионы бюджетных средств. Например, ремонт бассейна в детском саду № 8 «Чебурашка» обошелся 3,5 миллиона рублей. Работы здесь стартовали еще в октябре2018-го, в январе 2019-го должны сдать. Сейчас специалисты уже проводят пуско-наладочные работы, и уже с 1 февраля малыши, в том числе и ребята из группы «Шаг за шагом» с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ДЦП, начнут заниматься общеукрепляющими процедурами.

Кроме того, в здании ДК «Юбилейный» в ноябре распахнул двери новое помещение загса. За это время здесь зарегистрировалось 35 пар. Заглянул глава региона и в отремонтированное помещение библиотеки. Все обновления оценил положительно.

Напомним, ранее в 400-летию Урюпинска был построен с нуля театрально-досуговый центр «Юбилейный». Сегодня здесь при полном аншлаге проводятся мероприятия, и занимаются хореографические, вокальные ансамбли и городской духовой оркестр Урюпинска.

Заглянул Андрей Бочаров и на горнолыжный склон «Хоперский снег», где проходят соревнования по лыжному спорту и сноуборду. Остался доволен увиденным.