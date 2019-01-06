В Волгограде у обладминистрации вместо «пуховых» тополей высадили рябины

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:33:59+03:00

Говорят, агрономы разрешили высаживать молодые рябины именно сейчас. А те, что не приживутся, потом заменят. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Изменить размер текста: A A

В Волгограде посреди зимы вдруг решили обновить деревья возле областной администрации. 4 января сюда пригнали технику и за несколько часов рабочие спилили семь огромных многолетних тополей, которые казалось, росли тут всю жизнь. Пояснили власти такое решение борьбой с «пухом». Мол, от «пуховых» тополей только вред.

- Кроме того, эти тополя были поражены болезнями и могли даже упасть на пешеходную зону или проезжую часть. Это установила специальная комиссия, которая этой осенью провела обследование зеленых насаждений, - поясняют в мэрии.

Пообещали вместо них высадить новые деревья. Но мало кто предполагал, что высаживать саженцы будут тоже в январе - под Рождество. Тем не менее, 5 января на проспект Ленина привезли семь достаточно больших саженцев кленовидных рябин, и высадили их прямо в ледяную землю.

- Прежде, чем произвести посадку, мы провели консультации с агрономами. Двухметровые деревья пересаживались с закрытой корневой системой в специально подготовленные лунки. Эта технология позволяет вести пересадку в любое время вегетационного периода. Кроме того, в этот день в городе установилась теплая погода, что позволило провести работы, не дожидаясь весны, - поясняют такое решение в администрации Волгограда.

Как уточнили они «КП-Волгоград», эти клены выросли в местном питомнике и хорошо адаптированы к нашему климату. Весной их осмотрят агрономы, и если вдруг какая-то рябина не приживется, представители питомника заменят их на новые саженцы, в рамках гарантийных обязательств.

Добавим, что только в 2018 году по всему городу было высажено порядка 24 тысяч саженцев катальпы, рябины, акации, клена и других декоративных пород деревьев и кустарников.