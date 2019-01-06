2019-01-06T13:21:42+03:00
Происшествия

Из-за аварии на волгоградской трассе «Каспий» собралась пробка

Транспорт пока пускают по одной полосе движения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пока идут следственные действия движение по трассе организовано в реверсивном режиме.Пока идут следственные действия движение по трассе организовано в реверсивном режиме.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Уже несколько часов затруднено движение по трассе «Каспий» в Волгоградской области. В районе 767-го километра в Михайловском районе по дороге уже растянулась пробка из машин. Виной всему стала жуткая авария, которая произошла здесь примерно в 11 часов утра. Практически лоб в лоб здесь столкнулись пассажирская маршрутка и иномарка - оба марки «Форд». К сожалению, водитель легковушки погиб на месте, еще шесть человек увезли в больницу. Сейчас на месте ДТП работают представители дорожной подрядной организации, занятой на обслуживании этого участка федеральной трассы, сотрудники медицинской помощи и ГИБДД.

- В момент аварии на дороге наблюдался туман, дорожное покрытие на проезжей части было обработано противогололедной смесью, без дефектов, разметка и знаки отвечают всем требованиям безопасности, - отмечают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Пока идут следственные действия, движение автотранспортана данном участке трассы осуществляется в реверсивном режиме - по одной полосе. Как только правоохранители завершат работы, движение восстановят в полном объеме.

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