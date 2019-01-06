2019-01-06T10:17:16+03:00
Происшествия

В центре Волгограда водитель «Деу» спровоцировал тройное ДТП

По вине горе-шофера в больнице оказалась 25-летняя девушка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вместо того, чтобы усилить меры предосторожности на зимней дороге, некоторые волгоградские водители пренебрегают даже основными правилами, как следствие - аварии с пострадавшими. Вот по вине 33-летнего горе-водителя в больнице оказалась девушка. Разбиты три машины.

Случилось это в 23.15 в центре Волгограда. Водитель Деу «Нексия» двигаясь по улице Комсомольская на пересечении с проспектом Ленина решил проскочить на перекрестке, и поехал на красный сигнал светофора. На беду на его пути оказался 28-летний водитель на ВАЗ «2112», который ехал по проспекту. Иномарка врезалась в него на полном ходу. От удара «двенашку» отбросило на стоявший на перекрестке «Рено Логан», за рулем которого находился 47-летний волгоградец.

На счастье ни один из водителей серьезно не пострадал. Виновник аварии тоже отделался лишь испугом. А вот пассажирке повезло меньше.

- В больницу с травмами увезли 25-летнюю пассажирку ВАЗ «2112», - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

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