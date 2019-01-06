6 января волгоградцев приглашают на забег, велопарад и МегаСнегоДискотеку

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:16:30+03:00

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Зимние каникулы продолжаются, а значит, развлечения еще не закончились: сегодня 6 января, волгоградцев ждут ряд увлекательных и веселых мероприятий. Так что, доедайте плюшки и айда гулять! В полдень на площади Павших Борцов стартует Рождественский забег. Три дистанции: на 5 км, семейная эстафета на 2,5 км, и карнавальная - на 1 километр. Последняя будет самой яркой: могут присоединиться все, у кого есть карнавальные костюмы. Кстати, за самый оригинальный костюм уготовлен приз.

Ну, а пока атлеты будут бегать, на площади пройдут спортивные игры «#Вместе теплее»

А вечером - с 17.00 - у главной елки устроят молодежный фестиваль хороводов «Ночь перед Рождеством». Гостей праздника ждут концерт, розыгрыши, колядки и конкурсы.

В Кировском районе праздник развернется у «Авангарда» с 11.00. В парке Гагарина и в ЦПКИО рождественские гуляния начнутся в 12.00. А на Спартановке на площади Аттракционов с 14.00 будет МегаСнегоДискотека.

Зимний велопарад начнется в 15.00, участники проедут по уже привычному маршруту - от площади у Царицынской оперы до площади Павших Борцов.

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