2019-01-06T08:53:50+03:00
Общество

В Волгоградской области устранили аварии на электрических сетях

К утру 6 января все населенные пункты уже были со светом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Снегопад и сильный ветер, которые обрушились на Волгоградскую область 5 января, привели к масштабным авариям на электрических сетях. Десятки населенных пунктов на севере региона остались без света. На устранение аварий были брошены все силы, и уже к полуночи энергоснабжение больших поселков было восстановлено. Об этом сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

- К устранению последствий стихии были привлечены 35 бригад в составе 124 человека и 58 единиц спецтехники. Для подключения социально значимых объектов использовалось 30 резервных источников энергоснабжения,- отчитались в пресс-службе МРСК Юга.

Работы продолжались до тех пор, пока электричество не дошло до последнего потребителя. Ночью энергетики использовали для проведения ремонтных работ световые башни, бригады меняли друг друга, чтобы процесс ремонтных работ не прерывался.

Волгоградцам напоминают, что сообщить о повреждениях на линиях электропередач можно в региональную энергетическую компанию МРСК Юга по телефону 8-800-100-70-60.

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