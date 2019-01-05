2019-01-05T23:56:53+03:00
Происшествия

В Астраханской области 28-летняя мать пятерых детей задушила мужа

Женщина убила супруга, пока тот спал
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Следователи Ахтубинского района Астраханской области выясняют обстоятельства жуткой истории, которая произошла в новогодние праздники в селе Батаевка. Женщина задушила собственного мужа и отца своих детей. Причем сделала это целенаправленно.

Произошло это 2 января 2019-го в одной из ахтубинских многодетных семей. К своим 28-ми годам женщина - хозяйка дома, - умудрилась родить уже пятерых деток. Малышам - от 2 до 9 лет. С 32-летним мужем у них и раньше случались конфликты, но в тот злосчастный день они крепко поругались. Муж после ссоры пошел спать, а жена затаила обиду. Она дождалась, когда супруг заснет, связала ему руки, а затем задушила подушкой.

- Женщину задержали сразу. На нее уже завели уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области. - Детей, по инициативе следователя, инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли из семьи и пока отправили в отделение социальной реабилитации «Гармония».

Расследование уголовного дела продолжается.

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