2019-01-05T20:40:41+03:00
Общество

В Волгоградской области из-за непогоды без электричества сидят еще 13 населенных пунктов

К вечеру 5 января в 28 населенных пунктах уже восстановлена подача электроэнергии
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
В четыре населенных пункта электричество уже подали.В четыре населенных пункта электричество уже подали.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Уже двенадцать часов тысячи жителей Волгоградской области сидят без света. ЧП случилось утром 5 января. На севере области бушует непогода: сильный снегопад, да еще и порывистый ветер. Все это осложняло проведение аварийных работ и восстановлению подачи электроэнергии. Как отчитались губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову в ходе оперативного совещания его подчиненные, перебои с электричеством были зафиксированы сегодня в 41 населенном пункте Ольховского, Старополтавского, Палласовского, Дубовского, Николаевского, Среднеахтубинского и Даниловского районов.

К 21.00 в 28-ми населенных пунктах региона возобновили подачу электроэнергии, нарушенную из-за непогоды.

Глава региона поставил задачу активизировать работу аварийных служб и ремонтных бригад. Ответственным за координацию работ назначен вице-губернатор Евгений Харичкин, уточнили «КП-Волгоград» в администрации региона.

К вечеру еще остаются проблемы на заметенных дорогах Палласовского и Старополтавского районов. Но уже обеспечили проезд транспорта к селу Тихоновка Старополтавского района и к поселку Лиманный Палласовского района.

- Продолжается расчистка дороги на подъезде к Кумысолечебнице и Отгонному, - уточняют "КП-Волгоград" в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, - здесь увеличено количество спецтехники, в том числе тяжелой: задействованы пять комбинированных дорожных машин, ротор, бульдозер, два трактора К-700, два грейдера и два погрузчика.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фанаты Ротора поздравили Олега Веретенникова: С днем рождения, наше все!
ГАИ предупреждает волгоградских водителей о сильном снегопаде и морозе
В Волгоградской области из-за снегопада без света остались почти 12 тысяч человек
На волгоградской трассе в ДТП пострадали пять человек
Восемь самолетов в Волгограде отправили на санконтроль из-за чихающих и курящих пассажиров
В Волгограде по вине горе-водителей в авариях пострадали два ребенка
5 января волгоградцев зовут на караоке и новогоднюю газировку
Заметает: на волгоградских трассах дорожники перешли на режим повышенной готовности
Епископа Волгоградского и Камышинского Феодора возвели в сан митрополита
Из-за снегопадов в Волгоградской и Саратовской областях несколько поездов задержались в пути
В Волгограде прибавилось дорожной техники
Волгоградец умер, когда откапывал застрявшую машину из снега
Волжанина будут судить за организацию наркопритона у себя в квартире
В Волгограде пенсионерка из ревности разбила машину своему молодому сожителю
В Волгограде в аварии пострадал семилетний мальчик
В Волгограде на ериках и озерах начался замор рыбы
В Волгограде бензин на многих АЗС вырос на 70 копеек
Волжанка погибла под колесами «двенадцатой»
Военному из Волгограда выплатили рекордную субсидию в 10 миллионов
Губернатор Бочаров решил взяться за «Старую Сарепту»
Два человека погибли на пожаре в Волгоградской области
В Волгограде мать и 9-летняя дочь отравились угарным газом
Автобус и маршрутка столкнулись на юге Волгограда: пострадали двое
Женщина погибла в ДТП на трассе Москва – Волгоград
Постоялец ограбил администратора хостела в Волгограде
Волгоградские ученые получили 121 миллион на исследования
3 января 2019 в Волгограде: Музыкальный карнавал и ЗОЖ дискотека