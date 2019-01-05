В Волгоградской области из-за непогоды без электричества сидят еще 13 населенных пунктов

5 Янв. 2019 2019-01-05T20:40:41+03:00

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Уже двенадцать часов тысячи жителей Волгоградской области сидят без света. ЧП случилось утром 5 января. На севере области бушует непогода: сильный снегопад, да еще и порывистый ветер. Все это осложняло проведение аварийных работ и восстановлению подачи электроэнергии. Как отчитались губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову в ходе оперативного совещания его подчиненные, перебои с электричеством были зафиксированы сегодня в 41 населенном пункте Ольховского, Старополтавского, Палласовского, Дубовского, Николаевского, Среднеахтубинского и Даниловского районов.

К 21.00 в 28-ми населенных пунктах региона возобновили подачу электроэнергии, нарушенную из-за непогоды.

Глава региона поставил задачу активизировать работу аварийных служб и ремонтных бригад. Ответственным за координацию работ назначен вице-губернатор Евгений Харичкин, уточнили «КП-Волгоград» в администрации региона.

К вечеру еще остаются проблемы на заметенных дорогах Палласовского и Старополтавского районов. Но уже обеспечили проезд транспорта к селу Тихоновка Старополтавского района и к поселку Лиманный Палласовского района.

- Продолжается расчистка дороги на подъезде к Кумысолечебнице и Отгонному, - уточняют "КП-Волгоград" в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, - здесь увеличено количество спецтехники, в том числе тяжелой: задействованы пять комбинированных дорожных машин, ротор, бульдозер, два трактора К-700, два грейдера и два погрузчика.