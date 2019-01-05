2019-01-05T17:30:17+03:00
Спорт

Фанаты Ротора поздравили Олега Веретенникова: С днем рождения, наше все!

Известному в Волгограде футболисту, а нынче тренеру сине-голубых исполнилось 49 лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФК "Ротор"Фото ФК "Ротор"
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В ФК «Ротор» царит затишье, по крайней мере, внешнее: официальной информации о назначении нового тренера и о новых игроках в клубе пока нет. Футболисты отдыхают, празднуют с друзьями Новый год, а кто-то и день рождения. Так, например, сегодня 5 января, 49 лет исполнилось самому, вероятно, знаменитому волгоградскому футболисту, а ныне тренеру-селекционеру «Ротора» Олегу Веретенникову.

В клубе пожелали легендарному волгоградцу крепкого здоровья, семейного счастья и, конечно же, успехов вместе с сине-голубыми!

- Желаем удачи и успехов в тренерской деятельности, а также побед на всех фронтах! С днем рождения, наше все! - присоединились к поздравлениям и пожеланиям фанаты волгоградского «Ротора».

Кстати, вместе с Веретенниковым сегодня день рождения справляют еще два игрока сине-голубых: по 25 лет исполнилось полузащитнику Артему Самсонову и нападающему Камилю Муллину.

«КП-Волгоград» присоединяется к поздравлениям и ждет от «роторовцев» в следующем сезоне красивых побед.

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