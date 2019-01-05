ГАИ предупреждает волгоградских водителей о сильном снегопаде и морозе

5 Янв. 2019 2019-01-05T14:17:32+03:00

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Кто там из волгоградцев просил снежных новогодних праздников? Получайте! Уже к Сочельнику север Волгоградской области заметет толстым слоев снега.

- Наблюдается ухудшение погодных условий: понижение температуры и выпадение значительных осадков в виде снега в Урюпинском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Руднянском, Жирновском, Котовском, Камышинском, Николаевском, Старополтавском и Палласовском районах. В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны осложнения на улично-дорожной сети и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, - выдали предупреждение сотрудники региональной ГАИ.

И рекомендуют волгоградским водителям без особой необходимости воздержаться от поездок на личном транспорте. Если же отправитесь в путь, то будьте предельно внимательными и осторожными при управлении авто: исключите резкие маневры, не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию, неукоснительно выполняйте предписания дорожных знаков и уступайте дорогу пешеходам!

Пешеходов, в свою очередь, настоятельно просят быть особо внимательными на проезжей части. Для лучшей видимости в темное время суток вам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами!