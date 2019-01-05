В Волгоградской области из-за снегопада без света остались почти 12 тысяч человек
Мокрый снег, дождь, ветер с порывами до 20 метров в секунду - и все это обрушилось на Волгоградскую область ночью с 4 на 5 января. В итоге налипание снега привело к обрыву воздушных линий электропередач. Как следствие - перебои с подачей электроэнергии потребителям. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, без электроснабжения к 10 утра 5 января остались почти 12 тысяч волгоградцев.
- Отключения произошли в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Юга» –
«Волгоградэнерго»), - уточняют в Минэнерго. - Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (11 700 человек).
Энергетики уже приступили к ликвидации аварии.
- К аварийно-восстановительным работам привлечено 18 бригад в составе 67 человек и 26 единиц специальной техники, - сообщают в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.
В МРСК Юга работает единый call-центр. По бесплатному телефону 8-800-100-70-60 можно узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.