На волгоградской трассе в ДТП пострадали пять человек

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:51:01+03:00

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Как не предупреждают водителей - не гоните по зимним трассам, соблюдайте скоростной режим, двигайтесь аккуратно - все равно находятся лихачи, которые действуют по-своему. Итог только таких лихачеств обычно печальный. Вот 4 января по вине 33-летней женщины в больнице оказались сразу пять человек.

Случилось ДТП в Урюпинском районе Волгоградской области примерно в 15.15. Автоледи мчалась по трассе «Урюпинск – Первомайский» на своем «Рено Флюенс». Видимо, опаздывала, потому что решилась на необдуманный обгон. А когда в последний момент увидела авто на встречной полосе, было уже поздно. Женщина не справилась с управлением и врезалась в «семерку», за рулем которой был 60-летний мужчина.

- В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров автомашины «ВАЗ-2107460» с травмами доставлены в больницу, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону.