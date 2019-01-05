2019-01-05T11:07:02+03:00
Общество

Восемь самолетов в Волгограде отправили на санконтроль из-за чихающих и курящих пассажиров

Людей с опасными инфекционными заболеваниями не выявлено
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За состоянием здоровья людей, прилетающих в Россию из других стран, следят особенно тщательно. Ведь эпидемиологическая ситуация по опасным инфекционным болезням в мире остается напряженной. Чтобы из-за бугра не привезли к нам какую-нибудь «заразу», в аэропортах, в том числе и в волгоградском «Гумраке», все пассажиры и члены экипажа проходят тщательный досмотр.

- Санитарно-карантинный контроль осуществляется в круглосуточном режиме путём дистанционной термометрии, опроса пассажиров и членов экипажей (при необходимости), санитарного досмотра воздушного судна и грузов, - уточняют в региональном Роспотребнадзоре.

За 2018-й год специалисты этого ведомства проверили 348 воздушных судов на прилет (в том числе 305 из стран неблагополучных по опасным болезням) и 343 самолета на вылет. Осмотрели 60156 пассажиров и членов экипажей.

- Людей с признаками инфекционных болезней не выявлено. Опасных грузов, запрещенных к ввозу на территорию России, и случаев завоза карантинных заболеваний в Волгоград не зарегистрировано, - сообщают в областном ведомстве. - Тщательный санитарный контроль провели на восьми самолетах (внутренних рейсов) из-за того, что на борту были соматические больные, а также в связи с выявлением на борту воздушного судна курящих пассажиров.

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