В Волгограде по вине горе-водителей в авариях пострадали два ребенка

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:44:53+03:00

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Авария, в результате которой на больничной койке оказались 21-летняя девушка и 11-летний мальчишка, произошла в Городищенском районе Волгоградской области 4 января. Случилось ДТП примерно в половине четвертого ночи на трассе «Волгоград-Москва». 44-летний водитель «Фиат Мираж» разогнался и на скользкой дороге не удержал авто: машину занесло, и она врезалась в бетонную опору линии освещения. Сам виновник аварии не пострадал, а вот пассажирам повезло меньше.

Еще один несовершеннолетний пассажир оказался в больнице по вине 52-летнего водителя «Лада Гранта». Этот горе-шофер мчался по улице Качинцев в Волгограде, в какой-то момент его машину занесло на дороге и он на полном ходу врезался в металлическое ограждение. От удара «Гранту» отбросило на «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 29-летний водитель. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.