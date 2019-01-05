5 января волгоградцев зовут на караоке и новогоднюю газировку

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:07:50+03:00

Приходите, будет интересно и детям и взрослым! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новогодние гуляния развернутся в ЦПКИО и на площади Павших Борцов

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Пошел пятый день нового года, а в Волгограде не останавливаются народные гуляния. Если вы еще не устали от празднований, или, наоборот, не знаете, чем себя еще развлечь, тогда вам непременно надо сегодня, 5 января, попасть в центр города, где пройдет ряд веселых мероприятий.

В частности, для детей развлекательная программа у главной елки сегодня начнется в 12.00, и продлится до 14.00.

А в два часа дня здесь стартует караоке-конкурс «Будь VGолосе #С песней теплее»! Так что если вы любите петь - добро пожаловать! Конкурс открытый, принять участие может любой желающий (кроме профессиональных вокалистов). Помогать вам будут творческие коллективы и, конечно, Дед Мороз со своей внучкой.

Параллельно здесь же пройдет фестиваль арт-скульптур «Снеговик-2019».

В 17.00, здесь же - на площади, стартует программа для молодежи - «Новогодняя газировка».

Развлекательные мероприятия в ЦПКИО пройдут с 12.00 до 14.00.

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