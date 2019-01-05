Заметает: на волгоградских трассах дорожники перешли на режим повышенной готовности

5 Янв. 2019 2019-01-05T08:49:09+03:00

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К полуночи 4 января до Волгоградской области добрался циклон, который принес с собой снежную метель. По данным Гидрометцентра, ситуацию усугубит еще и низовой ветер. И, похоже, к Рождеству наш регион так засыплет, что и дорогу не найдешь. Ну, а чтобы этого не случилось, дорожные службы на подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград трассах уже ночью привели в состояние боевой готовности.

- Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Для обеспечения бесперебойного движения на трассы в Волгоградской области вывели 67 единиц техники. Их количество регулируется согласно ситуации на дрогах, - уточняют в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Но при этом призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, и не создавать препятствий для работы дорожной техники. А лучше вообще не выезжайте из дома без лишней надобности!