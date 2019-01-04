Епископа Волгоградского и Камышинского Феодора возвели в сан митрополита
В Волгограде перед самым новым годом 28 декабря ушел на покой Митрополит Волгогоградский и Камышинский Герман. Он прослужил Волгоградской митрополиии 26 лет и с почетом ушел на пенсию. Вместо него назначили епископа Феодора. И уже 3 января, в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, Феодора Казанова возвели в сан митрополита. Церемония проходила во время Божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, которую проводил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Напомним, до этого епископ Феодор три года руководил Переславской и Угличской епархией. Сейчас ему предстоит наставлять волгоградских православных. Ближайшая большая служба нового митрополита пройдет в Рождественскую ночь.
Кстати, митрополит Герман совершил свое прощальное богослужение в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского 2 января. Владыка благословил каждого, кто пришел в этот деньт в храм.