Епископа Волгоградского и Камышинского Феодора возвели в сан митрополита

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:10:38+03:00

Он получил сан во время Божественнной литургии в Патриаршем Успенском соборе

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В Волгограде перед самым новым годом 28 декабря ушел на покой Митрополит Волгогоградский и Камышинский Герман. Он прослужил Волгоградской митрополиии 26 лет и с почетом ушел на пенсию. Вместо него назначили епископа Феодора. И уже 3 января, в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, Феодора Казанова возвели в сан митрополита. Церемония проходила во время Божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, которую проводил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, до этого епископ Феодор три года руководил Переславской и Угличской епархией. Сейчас ему предстоит наставлять волгоградских православных. Ближайшая большая служба нового митрополита пройдет в Рождественскую ночь.

Кстати, митрополит Герман совершил свое прощальное богослужение в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского 2 января. Владыка благословил каждого, кто пришел в этот деньт в храм.