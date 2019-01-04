2019-01-04T16:53:12+03:00
Общество

Из-за снегопадов в Волгоградской и Саратовской областях несколько поездов задержались в пути

Сейчас все движение идет уже по графику
Екатерина МАЛИНИНА
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сейчас все движение идет по графику.сейчас все движение идет по графику.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В этом году зима снежная и настоящая, чему волгоградцы очень рады. Правда, обильные снегопады создают проблемы водителям, а иногда даже и пассажирам поездов. Как сообщает Приволжская железная дорога, осадки «затормозили» движение поездов № 105 сообщением "Волгоград – Нижневартовск"; № 104 сообщением "СаратовУфа"; № 46 сообщением "ЕкатеринбургКисловодск"; № 14 сообщением "Саратов-Адлер". Большие наметы были на путях в соседней Саратовской области, у нас снега поменьше, но все равно он мешал движению. Пути расчищали более 450 сотрудников, около 30 единиц техники.

Благодаря слаженной и быстрой работе все поезда уже вошли в свой обычный график движения. На станциях продолжают дежурить бригады. Если снегопады продолжатся или усилятся, они сразу же начнут расчистку занесенных участков.

Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. Всю информацию о возможных задержках можно узнать по телефону единой справочной ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00. Звонок из России – бесплатный.

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