В Волгограде прибавилось дорожной техники

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:31:08+03:00

Улицы будут убирать еще лучше. Фото: администрация Волгоградской области

Улицы будут чистить еще лучше

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Если кто-то из волгоградцев загадывал у Деда Мороза чищенные дороги, могут радоваться. Шансов, что улицы начнут чистить еще лучше, стало больше. В МБУ «Северное», которое и занимается уборкой снега, поступят 55 новеньких машин.

4 января к дорожникам пришел в гости губернатор, чтобы обрисовать перспективы развития.

- Мы продолжим постепенно заменять старую технику на новую, — сказалл Андрей Бочаров.

Среди новых машин (16 из них уже поступили на базу) - КДМ на базе КамАЗа, бульдозер, косилки, дробилки, три мощных уличных пылесоса и шесть вакуумных самоходок для уборки тротуаров и улиц. Часть техники как раз предназначена для уборки недавно отреставрированных и возведенных парков, скверов.

Напомним, сотрудники МБУ «Северное» следят за чистотой территорий Дзержинском, Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда.