2019-01-04T14:30:45+03:00
Происшествия

Волгоградец умер, когда откапывал застрявшую машину из снега

У него стало плохо с сердцем
Екатерина МАЛИНИНА
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Тело 62-летнего мужчины нашли возле машины на проселочной дороге в Октябрьском районе. На место очевидцы вызвали полицию. Приехала и следственная группа.

Как оказалось, водитель на своем Hyundai Tucson ехал по проселочной дороге от одного хутора к другом. На одном из участков его джип закопался в снегу. Как ни старался автомобилист, иномарка никак не хотела выбираться из снежного плена. Тогда, чтобы вызволить его, пенсионер взял лопату и стал огребать снег. Но сердце не выдержало такой нагрузки. Он умер на месте.

- Сейчас по факту гибели волгоградца СУ СК проводится проверкау. Но первичный осмотр показал, что признаки насильственной смерти отсутствуют, предстоит медицинская экспертиза, - сообщил "КП-Волгоград" Хонгор Муджиков, руководитель МрСО по Котельниковскому району СУ СК по Волгоградской области.

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