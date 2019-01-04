Волжанина будут судить за организацию наркопритона у себя в квартире

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:48:07+03:00

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Когда волгоградцы собираются сдавать квартиру, то первым делом стараются разными способами проверить, не наркоманы ли будущие жильцы. Мало того, что они могут разнести квартиру, но еще и притон в нем устроит. Но есть такие ушлые владельцы квадратных метров, кто готов на этом зарабатывать. Под суд пойдет 41-летний житель Волжского. Его обвиняют в организации наркосборища.

У мужчины было несколько знакомых наркоманов. Они предложили ему, сдать его «запасную» квартиру для их "собраний". Брал он с них вдвое дороже - за риск. Правда, вряд ли теперь деньги ему помогут в тюрьме, которая ему грозит.

В квартире нашли шприц с веществом, которое экспертно-криминалистическая лаборатория определила как ацетилированный опий. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится дома под подпиской о невыезде.