В Волгограде пенсионерка из ревности разбила машину своему молодому сожителю

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:01:17+03:00

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Женщины способны на безумные поступки и в 20 и в 60 лет, главное, дать повод. А поводов у 64-летней жительницы Кировского района было предостаточно. По крайней мере, она считала именно так. Пенсионерка жила вместе с 54-летним мужчиной. Но в последнее время, было слишком много причин для ревности. После очередного скандала дама решилась на месть.

Она вспомнила, что для ее кавалера на втором месте после женщин (иногда она подозревала, что на первом) была его любимая машина «Киа Рио». Поэтому она пришла к одному из домов в поселке Саши Чекалина, залезла на иномарку и ногами разбила лобовое стекло и сбила боковые стекла. После того, как волгоградка успокоилась, она ретировалась домой.

Когда 54-летний хозяин увидел разбитое авто, то написал заявление в полицию. А участковый по горячим следам нашел преступницу – жители двора подсказали, кто был вандалом.

Сейчас в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Сомнительно, что даме дадут реальный срок, но денег придется отдать за ремонт много. К тому же, мужчина вряд ли простит женщину, которая покусилась на его «ласточку».