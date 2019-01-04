В Волгограде в аварии пострадал семилетний мальчик

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:30:15+03:00

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Авария произошла в Дзержинском районе 3 января в 19-30. 52-летний мужчина на «Ладе Гранте» свернул с проспекта Жукова на Качинцев. Но возле 122 дома не справился с управлением и его вынесло на металлическое ограждение. От препятствия машину отбросило снова на дорогу, где как раз ехал в попутном направлении 28-летний волгоградец на ВАЗ 2114. Гранта протаранила машину сбоку. В результате аварии водители получили лишь пару синяков, а вот семилетнему пассажиру «четырнадцатой» сильно досталось. Приехавшие на вызов медики увезли его на «скорой» в больницу. Мальчик проведет остаток каникул на больничной койке.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Всего за сутки в Волгограде произошло четыре серьезных ДТП. Медицинская помощь понадобилась четырем волгоградцам. Одна женщина погибла.